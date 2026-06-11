In Hauenstein im Kanton Solothurn Richtung Belchenflue hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Die Kantonspolizei bestätigt den Einsatz gegenüber SRF.

An dem Unfall ist ein «GMTF», ein gepanzerter Truppentransporter der Schweizer Armee, beteiligt, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) gegenüber SRF bestätigt.

Neun Personen wurden den Informationen zufolge verletzt.

Der Unfall ereignete sich auf der Strecke von Challhöchi nach Ifenthal im Kanton Solothurn. Die Alarmmeldung ging um 10:47 Uhr ein. Zwei Rettungshelikopter der Rega waren im Einsatz, einer wurde aus Basel aufgeboten, der andere aus Bern-Belp.

Nach Angaben des Verteidigungsdepartements (VBS) geschah der Unfall während einer militärischen Übung. Ein geschütztes Mannschaftstransportfahrzeug des Infanteriebataillons 20 kam aus bislang ungeklärten Gründen von der Strasse ab und kippte auf die Seite. Weitere Fahrzeuge seien nicht in den Unfall involviert worden.

Legende: An dem Unfall war ein gepanzerter Mannschaftstransporter (GMTF) beteiligt. SRF

Sieben Armeeangehörige hätten mittelschwere Verletzungen erlitten, zwei weitere seien leicht verletzt worden. Dies seien alle Insassen des Fahrzeugs gewesen, bestätigte der Armeesprecher Stefan Hofer eine Anfrage von Keystone-SDA. Die Verletzten seien zur medizinischen Betreuung und Kontrolle in verschiedene Spitäler gebracht worden. Rettungskräfte hätten alle Betroffenen zur medizinischen Versorgung und Kontrolle in verschiedene Spitäler gebracht. Das VBS kündigte bei Bedarf psychologische Betreuung für die Verletzten, deren Angehörige sowie die Truppe an.

Derzeit läuft in der Nordwestschweiz die Armeeverbandsübung «Conex 26» mit rund 3500 Angehörigen der Armee. Das Infanteriebataillon 20 befinde sich laut VBS im Wiederholungskurs und sei Teil der Übung. Die Militärjustiz hat eine Untersuchung eingeleitet.