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Zeitweise komplett gesperrt Aargau: Unfälle auf A1 legen Verkehr in beide Richtungen lahm

27.04.2026, 09:56

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  • Auf der A1 bei Aarau Ost in Richtung Bern ist es zu einer Auffahrkollision mit drei Fahrzeugen gekommen. Die Autobahn musste komplett gesperrt werden.
  • In der Gegenrichtung hat sich ebenfalls eine Kollision mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Die Fahrbahn konnte inzwischen wieder freigegeben werden.
  • Die Unfälle führen zu massiven Verkehrsbehinderungen auf den umliegenden Hauptstrassen rund um Wildegg und Lenzburg.

Der Unfall in Fahrtrichtung Bern ereignete sich bei der Ausfahrt Aarau-Ost, wie die Kantonspolizei Aargau gegenüber der «Aargauer Zeitung» sagte. Es sei ein Abschleppdienst aufgeboten worden.

Karte von Lenzburg und Umgebung mit Verkehrsmarkierungen.
Legende: Die Karte von SRF zeigt den Stau im Aargau, der sich wegen des Unfalls gebildet hat. (Stand: 09:35 Uhr) Screenshot SRF Verkehr

Ein Leser berichtete gegenüber der Zeitung von «absolutem Stillstand» im Bereich der Einfahrt Lenzburg. Nachdem eine Rettungsgasse gebildet worden sei, sei die Polizei durchgefahren. Inzwischen würde es, wenn auch nur langsam, wieder vorwärtsgehen.

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