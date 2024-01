Bei einem Brand in Wiggen (LU) sind drei Personen teilweise lebensgefährlich verletzt worden.

Drei weitere Personen werden noch vermisst. Bei den Vermissten handelt es sich um Kinder im Alter von sechs, sieben und neun Jahren.

Die Brandursache ist noch unklar, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Wiggen (LU) in der Nacht auf Montag werden drei Kinder vermisst. Dies gaben die zuständigen Behörden an einer Medienkonferenz in Escholzmatt (LU) bekannt. Wie der Feuerwehrkommandant von Escholzmatt-Marbach sagte, befand sich der Holzbau in Vollbrand, als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen.

Care-Team wurde aufgeboten

Wegen der Einsturzgefahr konnte die Feuerwehr im Haus nicht mehr nach den Kindern suchen. Die Kinder sind nach Angaben eines Polizeisprechers sechs, sieben und neun Jahre alt. Ob es sich um Geschwister handelt, konnte er nicht sagen.

Die Brandursache sei noch unklar. Im Einsatz standen rund 100 Personen, davon Feuerwehr, Rettungsdienste und ein Care-Team wurde aufgeboten.