Der erwartete Sturm hat sich in der Nacht auf Freitag mit Orkanböen bemerkbar gemacht.

Am stärksten zog mit Windgeschwindigkeiten von 171 Kilometern pro Stunde über den Säntis in der Ostschweiz.

Auch in Les Diablerets in der Waadt, auf dem Hörnli in Zürich, dem Berner Bantiger, dem Grossen St. Bernhard im Wallis und auf dem Pilatus bei Luzern wurden am Donnerstagabend Windgeschwindigkeiten von teils deutlich über 120 Kilometern pro Stunde gemessen.

Das Bundesamt für Meteorologie hat für die Alpennordseite und die nördlichen Alpentäler Warnstufe 3 von 5 ausgerufen. Verschiedene Bahnstrecken waren wegen starker Winde zeitweise unterbrochen – so jene zwischen Bern und Solothurn und jene vom Zürcher Hauptbahnhof auf den Uetliberg.

Legende: Für die Alpennordseite und die nördlichen Alpentäler wurde Warnstufe 3 von 5 ausgerufen. DPA/Jens Büttner (Symbolbild)

Stromausfälle im Norden Schaffhausens

Kurz vor Mitternacht hatte der Sturm zudem in mehreren Dörfern im Norden des Kantons Schaffhausen zu einem Stromausfall geführt. Auch das Mobilfunknetz war teils betroffen – wie das Alarmierungsportal des Bundes Alertswiss meldete. Nun funktioniere die Stromversorgung wieder.

