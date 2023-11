Sturm «Frederico» hat sich in der Nacht auf Freitag mit Orkanböen bemerkbar gemacht.

Dabei starb ein Autolenker in Gurzelen BE.

Am stärksten zog er mit Windgeschwindigkeiten von 171 Kilometern pro Stunde über den Säntis in der Ostschweiz.

Wie die Kantonspolizei Bern meldet, stürzte in einem Waldstück bei Gurzelen ein Baum auf ein Auto, wobei der 72-jährige Lenker im Fahrzeug eingeklemmt und dabei schwer verletzt wurde. Die umgehend ausgerückten Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.

In Les Diablerets in der Waadt, auf dem Hörnli in Zürich, dem Berner Bantiger, dem Grossen St. Bernhard im Wallis und auf dem Pilatus bei Luzern wurden am Donnerstagabend Windgeschwindigkeiten von teils deutlich über 120 Kilometern pro Stunde gemessen.

Verschiedene Bahnstrecken waren wegen starker Winde zeitweise unterbrochen – so jene zwischen Bern und Solothurn und jene vom Zürcher Hauptbahnhof auf den Uetliberg.

Vor allem in den Gebieten Mittelland, Emmental, Oberaargau und Bern wurden umgestürzte Bäume oder weggewehte Baustellensignalisationen gemeldet, teilte eine Sprecherin der Berner Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Ähnliche Meldungen verzeichneten auch die Kantonspolizei St. Gallen und die Kantonspolizei Thurgau. Im Kanton Zürich musste Schutz und Rettung wegen umgestürzter Bäume rund 100-mal ausrücken, wie der Dienst auf X berichtete.

In Luzern und Bern lagen die Böenspitzen gemäss Meteo Schweiz mit 118 respektive 102 Kilometer pro Stunde in den Top 10 der höchsten je gemessenen Windgeschwindigkeiten.

1 / 2 Legende: In Neuhausen im Kanton Schaffhausen ist ein Baum auf ein Fahrzeug gestürzt. SRF 2 / 2 Legende: Auf dem Helvetiaplatz in Zürich hinterliess der Sturm eine Unordnung. SRF

Meldungen über grössere Schäden liegen zurzeit nicht vor. Kurz vor Mitternacht hatte der Sturm allerdings in mehreren Dörfern im Norden des Kantons Schaffhausen zu einem Stromausfall geführt. In Schwellbrunn AR wurde gemäss der Kantonspolizei eine Stromleitung beschädigt. Diese habe aber noch in der Nacht repariert werden können.

Auch das Mobilfunknetz war teils betroffen, wie das Alarmierungsportal des Bundes Alertswiss meldete. Nun funktioniere die Stromversorgung wieder.

«Frederico» machte sich auch bei den nächtlichen Landeanflügen am Flughafen Zürich bemerkbar. Ein Video zeigt, wie eine Maschine bei der Landung mit dem starken Wind zu kämpfen hatte.

00:50 Video «Frederico» schüttelt Flugzeug beim Landeanflug durch (SRF/BRK News) Aus News-Clip vom 17.11.2023. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.