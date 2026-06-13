Proteinreich und klimatauglich: Die Lupine wäre ideal für die Schweizer Landwirtschaft. Doch der Durchbruch bleibt noch aus.

Die Lupine hat Zukunft – aber ist noch nicht marktreif

Beat Hürlimann baut am Greifensee seit zwei Jahren Weisse Lupinen an, unter anderem zur Herstellung von Kaffee. Doch die letzte Ernte verlief bitter: Die Pilzkrankheit Anthraknose vernichtete drei Viertel seines Ertrags.

Was sind Lupinen? Box aufklappen Box zuklappen Lupinen sind Hülsenfrüchte mit hohem Proteingehalt und tiefen Wurzeln, die Stickstoff im Boden binden. Sie gelten als vielseitig einsetzbar; als Tierfutter, aber auch für Lebensmittel wie Fleischersatz, vegane Milch oder Kaffee. In der Schweiz werden vor allem Weisse und Blaue Lupinen angebaut.

Dazu kommen strenge Vorgaben zu Bitterstoffen, den sogenannten Alkaloiden. «Die erste Herausforderung ist der Anthraknose-Befall – die kann zu einem Totalausfall führen», erklärt der Landwirt. «Die zweite Herausforderung sind die Bitterstoffe, die beim Erntegut einen gewissen Wert nicht übersteigen dürfen.»

Züchtung der vielversprechendsten Lupine

Genau diese zwei Hürden stehen im Zentrum der Züchtungsarbeit von Miriam Kamp. Sie arbeitet für den gemeinnützigen Verein GZPK, der sich auf sogenannte Nischenkulturen spezialisiert hat. Das sind Pflanzenarten, die auf dem freien Markt gegenüber kommerziell dominanten Sorten wie Weizen oder Mais zunehmend vernachlässigt werden.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Die Samen der Lupine sind eine gute Proteinquelle für Mensch und Tier. Bildquelle: SRF. 1 / 4 Legende: Die Samen der Lupine sind eine gute Proteinquelle für Mensch und Tier. SRF

Bild 2 von 4. Miriam Kamp vom gemeinnützigen Verein GZPK will die vielversprechendste Sorte finden. Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: Miriam Kamp vom gemeinnützigen Verein GZPK will die vielversprechendste Sorte finden. SRF

Bild 3 von 4. Landwirt Beat Hürlimann baut die Pflanzen für den Lupinenkaffee an. Doch eine Pilzkrankheit hat ihn drei Viertel der letzten Ernte gekostet. Bildquelle: SRF. 3 / 4 Legende: Landwirt Beat Hürlimann baut die Pflanzen für den Lupinenkaffee an. Doch eine Pilzkrankheit hat ihn drei Viertel der letzten Ernte gekostet. SRF

Bild 4 von 4. Gelingt eine marktreife Sorte, könnte die Lupine der Sojabohne Konkurrenz machen. Bildquelle: SRF. 4 / 4 Legende: Gelingt eine marktreife Sorte, könnte die Lupine der Sojabohne Konkurrenz machen. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Im Rahmen des Projekts LuZIA wird die Arbeit vom Bundesamt für Landwirtschaft finanziell gefördert. «Wir suchen Pflanzen mit positiven Eigenschaften und kombinieren sie», erklärt Miriam Kamp. «Zum Beispiel eine Pflanze mit sehr tiefen Bitterstoffgehalten, die wir mit einer kreuzen, die widerstandsfähig und resistent gegen Pilzkrankheiten ist.»

Auf den Versuchsfeldern wachsen derzeit 70 verschiedene Lupinentypen. Die vielversprechendsten Pflanzen werden per markergestützter Selektion, also anhand genetischer Merkmale, für die nächste Zuchtgeneration ausgewählt. Bis eine Sorte offiziell angemeldet und marktreif ist, vergehen noch etwa fünf Jahre.

Potenzial für die Ernährung von Mensch und Tier

Das Potenzial ist gross: Die Lupine ist trockenheitsresistent und standhaft gegenüber Starkwetterereignissen. Das sind Eigenschaften, die angesichts des Klimawandels an Bedeutung gewinnen. Ihre tiefen Wurzeln fixieren Stickstoff im Boden und machen sie zu einer wertvollen Pflanze in einer vielfältigen Fruchtfolge.

Legende: Die Lupine gilt als klimaresistent und könnte importiertes Soja ersetzen – als Tierfutter wie auch für vegane Lebensmittel. KEYSTONE / DPA / Patrick Pleul

Agrarökologie-Dozent Roman Grüter fasst es so zusammen: «Die Lupine hat grosses Potenzial. Sie ist sehr proteinhaltig und kann als Alternative zu Soja als Tierfutter eingesetzt werden – aber auch für die menschliche Ernährung, für vegane Milch oder Fleischersatz.»

Gelingt die Züchtung, wäre die Lupine ein Baustein für eine Schweizer Landwirtschaft, die weniger abhängig von Soja-Importen ist – und besser gewappnet gegen die Risiken des Klimawandels.