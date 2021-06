Legende: Stefan Brönnimann ist Klimatologe an der Universität Bern. zvg/Stefan Brönnimann

Die Städte versuchen mit verschiedenen Massnahmen, die Hitzeinseln im Sommer zu bekämpfen. Auch Architekten, Klimatologinnen und Ingenieure kümmern sich ums Thema. Im Gespräch ordnet der Berner Klimatologe Stefan Brönnimann die Möglichkeiten ein.

SRF News: Die Stadt Freiburg stellt zusammen mit einer Hochschule eine Bank vor, die dank eines Salz-Wasser-Gemischs kühlend wirkt. Oder eine Hauswand, welche mittels Keramikbehälter gekühlt wird. Sind das nur Tüfteleien oder tatsächlich brauchbare Lösungsansätze?

Stefan Brönnimann: Das reicht noch nicht, um Hitzeinseln in den Städten zu beseitigen, aber es ist natürlich wichtig, dass jede Person versucht, das eigenen Umfeld so zu gestalten, dass es einem wohl ist. Mit solchen Massnahmen kann man den individuellen Komfort sicher erhöhen.

Was besser wirkt, sind grosse Parks. Forschende haben herausgefunden, dass eine Fläche ab 1 Hektar mit Bäumen und Büschen besonders gut wirkt. In unseren Innenstädten lassen sich solche Parkanlagen aber nur schwer realisieren …

Ja, in geschützten Altstädten lassen sich solche Anlagen natürlich nicht realisieren. Aber es gibt schon Massnahmen, die vielleicht etwas kleiner sind, zusammen aber eine ansehnliche Wirkung erzielen. Kombiniert man zum Beispiel begrünte Dächer mit einem Innenhof, der über Bäume verfügt, erreicht man schon relativ viel. Eine Vielzahl solcher Massnahmen ist der Weg, um die Städte zu kühlen.

Als wirkungsvoll gilt auch, wenn die Häuser Korridore bilden, wo frische, kühlere Luft aus dem Umland der Städte in die Ballungsräume fliessen kann. Aber auch das lässt sich nur schwer realisieren. Wie realistisch sind solche grossen Anpassungen im Stadtbild?

Das ist aus Sicht der Klimaforschung ein ganz ein wichtiges Thema. Wenn es um die Planung grösserer Gebäudekomplexe und Überbauungen geht, muss man das im Kopf haben. Natürlich ist es nicht realistisch, dass man Gebäudes abreisst, nur weil sie wegen des Kaltluftabfluss falsch stehen. Aber dass man solche Dinge in künftigen Planungen berücksichtigt, ist sehr wichtig, denn es besteht dringender Handlungsbedarf.

Warum drängt das Thema so?

Die Bedingungen, die wir im Moment haben in den Städten, sind so, dass wir noch nicht wahnsinnig viel Tropennächte haben, bei denen sich der menschliche Körper nicht mehr erholen kann. Aber: Wir sind wegen der Klimaerwärmung an einer Schwelle, wo sich diese Nächte häufen werden. Deshalb gilt es, jetzt zu handeln.

Das Gespräch führte Thomas Pressmann.