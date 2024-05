«Nach dem Ausfall der 3M-Masken konnte rasch für valablen Ersatz gesorgt werden, da Emix parallel eine Lieferkette für Masken aus China aufbaute. Emix lieferte dann auch erfolgreich Masken an zahlreiche Kunden in der Schweiz und in Deutschland. Emix war einer der wenigen Anbieter überhaupt, die rasch eine sehr hohe Zahl frisch produzierter Masken in angemessener Qualität und zu Marktpreisen beschaffen und zu den Kunden vor Ort liefern konnte, inkl. der damit verbundenen komplexen Transporte und Logistik. Grundsätzlich wurden damals keine spezifischen Masken-Marken nachgefragt, sondern es handelte sich um Gattungsbestellungen. Die chinesische Gattung KN95 galt FFP2 gleichgestellt. Punkto Zertifikate der Masken bestanden Ausnahmeregeln. Emix hat mit den Maskenlieferungen eine handelsübliche Marge erzielt.»

Anmerkung der Redaktion: Das Anfang 2021 eingeleitete Strafverfahren der Zürcher Staatsanwaltschaft gegen die Verantwortlichen von Emix ist weiter hängig. Im Raum steht der Vorwurf von Wucherpreisen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Anlass für verschiedene Medienberichte war die mangelhafte Qualität gewisser Emix-Masken. Beispielsweise in der Sendung Rundschau.