 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Herbstsession 2025 Auftakt zur zweiten Woche – mit «treffsicherem» Mitte-Präsidenten

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Reizthema «Tempo 30» Thema in der Fragestunde im Nationalrat
  • Mitte-Präsident Bregy schiesst Fensterscheibe ab
  • Intensiver Start zur zweiten Sessionswoche
  • Das waren die wichtigsten Entscheide der ersten Sessionswoche
  • Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! – bis nächste Woche
  • Debatte zum Gaza-Krieg: Vorstösse scheitern mehrheitlich
  • Neuer Anlauf zur Sterbehilfe-Regulierung scheitert
  • Krieg in Gaza: SP-Nationalrat Molina fordert Schweigeminute
  • Geldwäscherei-Gesetz: Parlament pfeift Bundesrat zurück
  • Ständerat lehnt Kita-Initiative ab

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 13.09.2025, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)