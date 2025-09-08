Reizthema «Tempo 30» Thema in der Fragestunde im Nationalrat

Mitte-Präsident Bregy schiesst Fensterscheibe ab

Intensiver Start zur zweiten Sessionswoche

Das waren die wichtigsten Entscheide der ersten Sessionswoche

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! – bis nächste Woche

Debatte zum Gaza-Krieg: Vorstösse scheitern mehrheitlich

Neuer Anlauf zur Sterbehilfe-Regulierung scheitert

Krieg in Gaza: SP-Nationalrat Molina fordert Schweigeminute

Geldwäscherei-Gesetz: Parlament pfeift Bundesrat zurück