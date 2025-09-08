- Die Herbstsession der Eidgenössischen Räte findet vom 8. bis zum 26. September statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Tabu Hautfarbe bei Fahndung: SVP-Fragereigen an Bundesrat Jans
- Tempo 30: Kritik an «Verordnungsminister» Rösti
- Mitte-Präsident Bregy schiesst Fensterscheibe ab
- Intensiver Start zur zweiten Sessionswoche
- Das waren die wichtigsten Entscheide der ersten Sessionswoche
- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! – bis nächste Woche
- Debatte zum Gaza-Krieg: Vorstösse scheitern mehrheitlich
- Neuer Anlauf zur Sterbehilfe-Regulierung scheitert
- Krieg in Gaza: SP-Nationalrat Molina fordert Schweigeminute
- Geldwäscherei-Gesetz: Parlament pfeift Bundesrat zurück
Quellen: SRF, Agenturen