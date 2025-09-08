 Zum Inhalt springen

Herbstsession 2025 Reizthemen im Nationalrat +++ «treffsicherer» Mitte-Präsident

  • Tabu Hautfarbe bei Fahndung: SVP-Fragereigen an Bundesrat Jans
  • Tempo 30: Kritik an «Verordnungsminister» Rösti
  • Mitte-Präsident Bregy schiesst Fensterscheibe ab
  • Intensiver Start zur zweiten Sessionswoche
  • Das waren die wichtigsten Entscheide der ersten Sessionswoche
  • Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! – bis nächste Woche
  • Debatte zum Gaza-Krieg: Vorstösse scheitern mehrheitlich
  • Neuer Anlauf zur Sterbehilfe-Regulierung scheitert
  • Krieg in Gaza: SP-Nationalrat Molina fordert Schweigeminute
  • Geldwäscherei-Gesetz: Parlament pfeift Bundesrat zurück

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 13.09.2025, 19:30 Uhr

