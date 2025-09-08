Gewaltfreie Erziehung wird auch im ZGB verankert

Guten Morgen aus Bern!

Erster Sessionstag in Bundesbern beendet

Ständerat will keine Sanktionen gegen israelische Siedler

Ständerat will neue Titel in der höheren Berufsbildung

Nationalrat lehnt Verzögerung bei Banken-Eigenmitteln ab

Nationalrat will keine fixe Lohnobergrenze bei Top-Bankern

Nationalratspräsidentin wird zum «Fundbüro»

Neuer Schaffhauser FDP-Ständerat Severin Brüngger vereidigt