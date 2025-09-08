 Zum Inhalt springen

Herbstsession 2025 Draussen Regen, drinnen Donner? Brisante Themen in Bundesbern

  • Gewaltfreie Erziehung wird auch im ZGB verankert
  • Guten Morgen aus Bern!
  • Erster Sessionstag in Bundesbern beendet
  • Ständerat will keine Sanktionen gegen israelische Siedler
  • Ständerat will neue Titel in der höheren Berufsbildung
  • Nationalrat lehnt Verzögerung bei Banken-Eigenmitteln ab
  • Nationalrat will keine fixe Lohnobergrenze bei Top-Bankern
  • Nationalratspräsidentin wird zum «Fundbüro»
  • Neuer Schaffhauser FDP-Ständerat Severin Brüngger vereidigt
  • «Franken» statt «Schweizerfranken» in der Verfassung

Quellen: SRF, Agenturen

SRF 3, 08.09.2025, 07:10 Uhr

