Herbstsession 2025 Seilziehen um Asylpakt +++ UKW-Aus soll verschoben werden

Themen in diesem Liveticker

  • UKW-Abschaltung soll verschoben werden
  • Ständerat gegen Anerkennung Palästinas durch die Schweiz
  • Ständerat will eine Teilnahme am EU-Asyl-Solidaritätsmechanismus
  • Nationalrat will Beschwerden bei Wasserkraftprojekten zulassen
  • PFAS: Räte wollen Interessen der Landwirtschaft berücksichtigen
  • Gewaltfreie Erziehung wird auch im ZGB verankert
  • Guten Morgen aus Bern!
  • Erster Sessionstag in Bundesbern beendet
  • Ständerat will keine Sanktionen gegen israelische Siedler
  • Ständerat will neue Titel in der höheren Berufsbildung

Quellen: SRF, Agenturen

SRF 3, 08.09.2025, 07:10 Uhr

