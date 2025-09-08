- Die Herbstsession der Eidgenössischen Räte findet vom 8. bis zum 26. September statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- UKW-Abschaltung soll verschoben werden
- Ständerat gegen Anerkennung Palästinas durch die Schweiz
- Ständerat will eine Teilnahme am EU-Asyl-Solidaritätsmechanismus
- Nationalrat will Beschwerden bei Wasserkraftprojekten zulassen
- PFAS: Räte wollen Interessen der Landwirtschaft berücksichtigen
- Gewaltfreie Erziehung wird auch im ZGB verankert
- Guten Morgen aus Bern!
- Erster Sessionstag in Bundesbern beendet
- Ständerat will keine Sanktionen gegen israelische Siedler
- Ständerat will neue Titel in der höheren Berufsbildung
Quellen: SRF, Agenturen