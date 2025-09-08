 Zum Inhalt springen

Herbstsession 2025 Heiratsstrafe, Armee, Pelzinitiative – es geht weiter in Bern

  • Einigung bei Geldwäscherei-Regeln für Berater
  • Guten Morgen aus Bern!
  • Beratungen abgeschlossen – morgen früh geht's weiter
  • Nationalrat will künstlicher Intelligenz Zügel anlegen
  • Nationalrat will 200 Jobs im Bundesamt für Polizei schaffen
  • Beschwerderecht bei Wasserkraft: Showdown an Einigungskonferenz
  • Schweiz soll bei EU-Solidaritätsmechanismus mitmachen
  • Es geht weiter im Bundeshaus
  • Beratungen für heute beendet
  • Initiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe hat schweren Stand

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 16.09.2025, 19:30 Uhr

