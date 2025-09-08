 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Herbstsession 2025 Heiratsstrafe: Nein zu Initiative +++ Krawattenpflicht entfällt

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Ständeratspräsident hebt Krawattenpflicht auf
  • Abschaffung der Heiratsstrafe: Ablehnung der Mitte-Initiative
  • Munitions-Milliarde, Tiger und Grundsätzliches in Armeedebatte
  • Salzmann vs. Roth: Sicherheitspolitisches Kräftemessen
  • Ständerat lehnt weitere Milliarde für die Armee ab
  • Einigung bei Geldwäschereiregeln für Berater
  • Guten Morgen aus Bern!
  • Beratungen abgeschlossen – morgen früh geht's weiter
  • Nationalrat will künstlicher Intelligenz Zügel anlegen
  • Nationalrat will 200 Jobs im Bundesamt für Polizei schaffen

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 16.09.2025, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)