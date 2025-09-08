- Die Herbstsession der Eidgenössischen Räte findet vom 8. bis zum 26. September statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Ständeratspräsident hebt Krawattenpflicht auf
- Abschaffung der Heiratsstrafe: Ablehnung der Mitte-Initiative
- Munitions-Milliarde, Tiger und Grundsätzliches in Armeedebatte
- Salzmann vs. Roth: Sicherheitspolitisches Kräftemessen
- Ständerat lehnt weitere Milliarde für die Armee ab
- Einigung bei Geldwäschereiregeln für Berater
- Guten Morgen aus Bern!
- Beratungen abgeschlossen – morgen früh geht's weiter
- Nationalrat will künstlicher Intelligenz Zügel anlegen
- Nationalrat will 200 Jobs im Bundesamt für Polizei schaffen
Quellen: SRF, Agenturen