Herbstsession 2025 Kein Warten mit Bankenregulierung +++ Sammelklagen vom Tisch

Themen in diesem Liveticker

  • Nationalrat spricht Kredit für internationales Genf
  • Parlament will nichts von einer Sammelklage wissen
  • Räte lehnen Verzögerung bei Banken-Eigenmitteln ab
  • Tabu Hautfarbe bei Fahndung: SVP-Fragereigen an Bundesrat Jans
  • Tempo 30: Kritik an «Verordnungsminister» Rösti
  • Mitte-Präsident Bregy schiesst Fensterscheibe ab
  • Intensiver Start zur zweiten Sessionswoche
  • Das waren die wichtigsten Entscheide der ersten Sessionswoche
  • Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! – bis nächste Woche
  • Debatte zum Gaza-Krieg: Vorstösse scheitern mehrheitlich

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 13.09.2025, 19:30 Uhr

