Herbstsession 2025 Lichterlöschen in Bern +++ Debatte über Heiratsstrafe vertagt

  • Beratungen für heute beendet
  • Initiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe hat schweren Stand
  • Nationalrat steht stramm hinter der Armee
  • Keine nationalen Regeln für private Sicherheitsfirmen
  • Nationalrat bestärkt Bundesrat bei Rüstungskooperation mit EU
  • Wahl- und Stimmrecht für Menschen mit geistiger Behinderung
  • Nationalrat spricht Kredit für internationales Genf
  • Parlament will nichts von einer Sammelklage wissen
  • Räte lehnen Verzögerung bei Banken-Eigenmitteln ab
  • Tabu Hautfarbe bei Fahndung: SVP-Fragereigen an Bundesrat Jans

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 13.09.2025, 19:30 Uhr

