Migrationsdebatte wird am Donnerstag fortgesetzt

FDP-Nationalrat: «Die Initiative schadet der Wirtschaft»

GLP-Nationalräte Weber und Grossen sprechen von «Scheinlösung»

Grüne: «Initiative ist ein Angriff auf Schweizer Grundwerte»

Migrationsdebatte: Nationalräte Meyer und Marti zur SP-Position

Auch Ständerat ist gegen SRG-kritische 200-Franken-Initiative

Nationalräte Pfister und Paganini sprechen zur Mitte/EVP-Position

Pascal Schmid (SVP/TG) zur Migration: «Was zu viel, ist zu viel»

Debatte zur Initiative gegen eine 10-Millionen-Schweiz im Gange