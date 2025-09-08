 Zum Inhalt springen

Herbstsession 2025 Migrationsdebatte im Nationalrat – Fortsetzung am Donnerstag

  • Migrationsdebatte wird am Donnerstag fortgesetzt
  • FDP-Nationalrat: «Die Initiative schadet der Wirtschaft»
  • GLP-Nationalräte Weber und Grossen sprechen von «Scheinlösung»
  • Grüne: «Initiative ist ein Angriff auf Schweizer Grundwerte»
  • Migrationsdebatte: Nationalräte Meyer und Marti zur SP-Position
  • Auch Ständerat ist gegen SRG-kritische 200-Franken-Initiative
  • Nationalräte Pfister und Paganini sprechen zur Mitte/EVP-Position
  • Pascal Schmid (SVP/TG) zur Migration: «Was zu viel, ist zu viel»
  • Debatte zur Initiative gegen eine 10-Millionen-Schweiz im Gange
  • Ständerat würdigt verstorbenen Alfred Heer

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 18.09.2025, 19:30 Uhr

