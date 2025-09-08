 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Herbstsession 2025 Nationalrat für neue Regeln bei Pelzen – Feierabend in Bundesbern

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Der Nationalrat hat Feierband – bis morgen!
  • Nationalrat will kein Verbot von gekauften Unterschriften
  • Nationalrat gegen Pelz-Initiative, aber für strengere Regeln
  • SRF-Bundeshausredaktor: «Ständerat beschreitet Mittelweg»
  • Pelz-Initiative zum Zweiten – wie entscheidet der Nationalrat?
  • Nationalrat macht Pause – um 13 Uhr geht es weiter
  • Riniker stärkt polnischer Besucherdelegation den Rücken
  • Ständeratspräsident hebt temporär Krawattenpflicht auf
  • Abschaffung der Heiratsstrafe: Ablehnung der Mitte-Initiative
  • Munitions-Milliarde, Tiger und Grundsätzliches in Armeedebatte

Quellen: SRF, Agenturen

Echo der Zeit, 17.09.2025, 18:00 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)