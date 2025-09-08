- Die Herbstsession der Eidgenössischen Räte findet vom 8. bis zum 26. September statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Nationalrat stellt sich gegen «Nachhaltigkeitsinitiative»
- Räte wollen mehr Transparenz bei Lebensmittelpreisen
- Ständerat will Bericht zu allgemeiner Treibhausabgabe
- Megadebatte über Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz»
- Ständerat will Abgabe auf den Transitverkehr
- Ständerat will Wolfsabschüsse in Jagdbanngebieten ermöglichen
- Räte wollen tiefere Hürden für Solaranlagen auf Industriedächern
- Ständerat will mehr Geld für Projekte gegen Antisemitismus
- Zuwanderung und CO₂-Gesetz stehen auf dem Programm
- Parlament im Feierabend
Quellen: SRF, Agenturen