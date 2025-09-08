 Zum Inhalt springen

Herbstsession 2025 Nationalrat lehnt Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» ab

  • Nationalrat stellt sich gegen «Nachhaltigkeitsinitiative»
  • Räte wollen mehr Transparenz bei Lebensmittelpreisen
  • Ständerat will Bericht zu allgemeiner Treibhausabgabe
  • Megadebatte über Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz»
  • Ständerat will Abgabe auf den Transitverkehr
  • Ständerat will Wolfsabschüsse in Jagdbanngebieten ermöglichen
  • Räte wollen tiefere Hürden für Solaranlagen auf Industriedächern
  • Ständerat will mehr Geld für Projekte gegen Antisemitismus
  • Zuwanderung und CO₂-Gesetz stehen auf dem Programm
  • Parlament im Feierabend

