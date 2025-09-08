Nationalrat gegen Pelz-Initiative, aber für strengere Regeln

SRF-Bundeshausredaktor: «Ständerat beschreitet Mittelweg»

Pelz-Initiative zum Zweiten – wie entscheidet der Nationalrat?

Nationalrat macht Pause – um 13 Uhr geht es weiter

Riniker stärkt polnischer Besucherdelegation den Rücken

Ständeratspräsident hebt temporär Krawattenpflicht auf

Abschaffung der Heiratsstrafe: Ablehnung der Mitte-Initiative

Munitions-Milliarde, Tiger und Grundsätzliches in Armeedebatte

Salzmann vs. Roth: Sicherheitspolitisches Kräftemessen