Herbstsession 2025 Nationalrat will Import- und Handelsverbot von bestimmten Pelzen

Themen in diesem Liveticker

  • Nationalrat gegen Pelz-Initiative, aber für strengere Regeln
  • SRF-Bundeshausredaktor: «Ständerat beschreitet Mittelweg»
  • Pelz-Initiative zum Zweiten – wie entscheidet der Nationalrat?
  • Nationalrat macht Pause – um 13 Uhr geht es weiter
  • Riniker stärkt polnischer Besucherdelegation den Rücken
  • Ständeratspräsident hebt temporär Krawattenpflicht auf
  • Abschaffung der Heiratsstrafe: Ablehnung der Mitte-Initiative
  • Munitions-Milliarde, Tiger und Grundsätzliches in Armeedebatte
  • Salzmann vs. Roth: Sicherheitspolitisches Kräftemessen
  • Ständerat lehnt weitere Milliarde für die Armee ab

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 16.09.2025, 19:30 Uhr

