- Die Herbstsession der Eidgenössischen Räte findet vom 8. bis zum 26. September statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
- Beratungen abgeschlossen – morgen früh geht's weiter
- Nationalrat will künstlicher Intelligenz Zügel anlegen
- Nationalrat will 200 Jobs im Bundesamt für Polizei schaffen
- Beschwerderecht bei Wasserkraft: Showdown an Einigungskonferenz
- Schweiz soll bei EU-Solidaritätsmechanismus mitmachen
- Es geht weiter im Bundeshaus
- Beratungen für heute beendet
- Initiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe hat schweren Stand
- Nationalrat steht stramm hinter der Armee
- Keine nationalen Regeln für private Sicherheitsfirmen
