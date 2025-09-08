 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Herbstsession 2025 Nationalrat will lebenslange Witwenrente abschaffen

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Parlament will ausländische Investitionen strenger kontrollieren
  • Nationalrat will Witwenrente abschaffen – Detailberatung läuft
  • Parlament erhöht Hürden für Wechsel von Armee zum Zivildienst
  • Nationalrat nimmt zwei Vorstösse für schärfere Asylmassnahmen an
  • Parlament will schnellere einheimische Energieproduktion
  • Mehr finanzielle Sicherheit nach Scheidungen auf Bauernbetrieben
  • Was im Parlament heute für Diskussionen sorgen wird
  • Sitzungen beendet
  • Nationalrat will Regeln für Homeoffice lockern
  • Ständerat überweist Vorstoss für spätere Aufenthaltsbewilligung

Quellen: SRF, Agenturen

Tagesschau, 23.09.2025, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)