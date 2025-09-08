Parlament im Feierabend

Parlament verlangt engere Zusammenarbeit in der Spitalplanung

Ständerat will Schwangere ohne Stelle besser absichern

Nationalrat kürzt Witwenrenten und schafft Ehepaar-Plafond ab

Parlament will ausländische Investitionen strenger kontrollieren

Nationalrat will Witwenrente abschaffen – Detailberatung läuft

Parlament erhöht Hürden für Wechsel von Armee zum Zivildienst

Nationalrat nimmt zwei Vorstösse für schärfere Asylmassnahmen an

Parlament will schnellere einheimische Energieproduktion