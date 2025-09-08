- Die Herbstsession der Eidgenössischen Räte findet vom 8. bis zum 26. September statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Ratsdebatten für heute beendet
- Nationalrat will «Dreizehnten» über Mehrwertsteuer finanzieren
- Detailberatung läuft – Rückweisungsanträge gescheitert
- Nationalrat entscheidet über Finanzierung der 13. AHV-Rente
- Ticketverkäufer erhalten keine Angaben über gewaltbereite Fans
- Nationalrat gegen Verbot von Ausland-Adoptionen
- Ständerat spricht halbe Milliarde für Bauten des Bundes
- Parlament will längere Mindesthaft für lebenslänglich Verurteilte
- Ständerat will mit verlängerter Kurzarbeit den US-Zöllen begegnen
- Herzlich willkommen zurück – das steht am Mittwoch an
Quellen: SRF, Agenturen