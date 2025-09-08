- Die Herbstsession der Eidgenössischen Räte findet vom 8. bis zum 26. September statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat auf dem Laufenden.
Themen in diesem Liveticker
- Ständerat will neue Titel in der höheren Berufsbildung
- Nationalrat lehnt Verzögerung bei Banken-Eigenmitteln ab
- Nationalrat will keine fixe Lohnobergrenze bei Top-Bankern
- Nationalratspräsidentin wird zum «Fundbüro»
- Neuer Schaffhauser FDP-Ständerat Severin Brüngger vereidigt
- «Franken» statt «Schweizerfranken» in der Verfassung
- Bundespräsidentin Keller-Sutter stellt Jahresziele 2026 vor
- Die Highlights der Herbstsession
Quellen: SRF, Agenturen