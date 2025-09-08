- Die Herbstsession der Eidgenössischen Räte findet vom 8. bis zum 26. September statt.
- Hier im Ticker halten wir Sie über die wichtigsten Debatten und Entscheide in National- und Ständerat auf dem Laufenden.
- Einen Überblick über die wichtigsten Geschäfte finden Sie hier.
Themen in diesem Liveticker
- Beschwerderecht bei Wasserkraft: Showdown an Einigungskonferenz
- Schweiz soll bei EU-Solidaritätsmechanismus mitmachen
- Es geht weiter im Bundeshaus
- Beratungen für heute beendet
- Initiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe hat schweren Stand
- Nationalrat steht stramm hinter der Armee
- Keine nationalen Regeln für private Sicherheitsfirmen
- Nationalrat bestärkt Bundesrat bei Rüstungskooperation mit EU
- Wahl- und Stimmrecht für Menschen mit geistiger Behinderung
- Nationalrat spricht Kredit für internationales Genf
Quellen: SRF, Agenturen