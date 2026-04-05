Menschen mit Behinderung müssen oft recherchieren, wie zugängig ein Gebäude ist. An den Hackdays Uri 2026 wurde nach Lösungen gesucht.

Der neue Rollstuhllift nützt nur, wenn er auch bekannt ist

Wenn ein neues Haus hindernisfrei gebaut wird oder ältere Gebäude so saniert werden, dass sie nun auch für Personen im Rollstuhl zugänglich sind, dann ist das eine gute Sache. Es nützt den Betroffenen jedoch nichts, wenn sie nichts davon erfahren.

Das Problem: Entsprechende bauliche Verbesserungen werden nicht zentral erfasst und nur selten öffentlich bekannt gemacht. Mit dem Ergebnis, dass Behinderte im Vorfeld einer Reise, eines Ausflugs oder eines blossen Restaurantbesuchs aufwendig recherchieren müssen.

Informationen einfacher zugänglich machen

Procap und Pro Infirmis haben zwar Plattformen lanciert, die hindernisfreie Einrichtungen sichtbar machen. Doch die Daten werden nicht regelmässig aktualisiert: Es gibt keine systematisierten Prozesse, um diese Daten zu erfassen und zugänglich zu machen, obwohl sie in Bau- und Abnahmedokumenten vorhanden wären.

Hier kommen die Hackdays Uri ins Spiel. Diese widmeten sich der Frage, wie der Informationsfluss zu diesem Thema verbessert werden kann.

Hackdays, Hackathon, Hackfest – wie bitte? Box aufklappen Box zuklappen Eine Veranstaltung – verschiedene Namen: Bei Hackdays (oder eben einem Hackathon oder Hackfest) kommen Fachleute und Interessierte aus verschiedenen Berufsfeldern zusammen, um gemeinsam ein Problem zu lösen – und eine (digitale) Lösung zu entwickeln. Entsprechende Veranstaltungen werden oft durch kurze Referate eröffnet, anschliessend diskutieren, planen oder programmieren Teams an Ideen. Was die Teilnehmenden verbindet, ist die Freude am Ausprobieren und Tüfteln.

Ein Augenschein vor Ort in Altdorf. Es ist Ende März, im Zeughaus im Zentrum des Urner Hauptorts treffen sich etwa vierzig Leute zu den Hackdays. Der Grossteil von ihnen ist im Alter zwischen zwanzig und vierzig Jahren. Sie sitzen in kleinen Gruppen an verschiedenen Tischen. Diskutieren, notieren und skizzieren auf Flipcharts, tippen auf ihren Laptops. Die meisten sind IT-Fachleute; es sind Einheimische und Leute, die aus verschiedenen Regionen der Schweiz angereist sind. Organisiert wurden die Hackdays in Altdorf von «Digital Cluster Uri». Der Verein hat zum Ziel, die Digitalisierung im Kanton zu fördern.

Legende: Brainstormen, notieren, skizzieren Die Hackdays im Urner Hauptort Altdorf fanden zum dritten Mal statt. SRF/Markus Föhn

Einer der Teilnehmer der Hackdays ist Lionel Bapst. Der Urner Architekt hat mit seiner Eingabe eines der insgesamt zehn Themen für die diesjährigen Hackdays gesetzt. Er kennt die Problematik aus seinem Berufsalltag: «Dass die nötigen Informationen oft aus der Öffentlichkeit verschwinden, darf nicht sein. In Zeiten von KI muss es hier eine bessere Lösung geben.»

Legende: Studieren und diskutieren An den 3. Hackdays Uri trafen sich Einheimische und Fachleute aus verschiedenen Regionen der Schweiz. SRF/Markus Föhn

Bei vielen Problemstellungen zeige sich, dass das Rad nicht neu erfunden werde müsse, sagt ein anderer Hackday-Teilnehmer. Vielfach könne auf schon bestehende Lösungen aufgebaut werden. Hier etwa sind es Internetplattformen von Procap und Pro Infirmis. Auf diese Seiten ist auch die Arbeitsgruppe von Carmen Gisler gestossen: «Wir denken nun, dass wir viel weiter kommen, als ursprünglich gedacht», sagt die Urnerin, «das ist super.»

Pfannenfertige Lösungen werden an Hackdays nicht erwartet, dafür ist die Zeit zu kurz. Was aber präsentiert werden kann, sind neue Denkansätze oder digitale Möglichkeiten, vorhandene Informationen weiterzuverarbeiten.

Hindernisfreie Schweiz – die Karte Box aufklappen Box zuklappen Legende: Welches Hotel ist rollstuhlgängig, wo hat es einen Treppenlit? – Die Karte hilft weiter. Screenshot proinfirmis.ch Pro Infirmis unterstützt Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen in der ganzen Schweiz. Auf der Seite des gemeinnützigen Vereins findet sich auch eine Karte, auf welcher ersichtlich ist, welche Bauten wie zugänglich sind: Digitale Zugänglichkeitsdaten Uri – Pro Infirmis

Laut Procap, der grössten Schweizer Selbsthilfe- und Mitgliederorganisation für Menschen mit Behinderungen, leben rund 1.9 Millionen Menschen mit Behinderungen im Land. Mehr als 170'000 Menschen haben eine Gehbehinderung oder sind auf einen Rollstuhl angewiesen.