Hintergründe unklar Polizei sucht im Jura gefährlichen Mann und warnt Bevölkerung

14.12.2025, 16:00

  • Die Kantonspolizei Bern ruft die Bevölkerung in Reconvilier BE und Umgebung im Berner Jura dazu auf, bis auf Weiteres in ihren Häusern zu bleiben.
  • Sie sucht einen «vermutlich bewaffneten und gefährlichen» Mann.

Das Gebiet soll von allen Personen gemieden werden, der gesuchte Mann sei vermutlich gefährlich, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Im Zusammenhang mit dem Ereignis sperrte die Polizei auch die Hauptstrasse zwischen Tavannes und Recconvilier.

Weitere Angaben konnte die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorerst nicht machen. Sie sei mit einem entsprechend grossen Dispositiv vor Ort, so ein Sprecher.

