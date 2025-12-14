- Die Kantonspolizei Bern ruft die Bevölkerung in Reconvilier BE und Umgebung im Berner Jura dazu auf, bis auf Weiteres in ihren Häusern zu bleiben.
- Sie sucht einen «vermutlich bewaffneten und gefährlichen» Mann.
Das Gebiet soll von allen Personen gemieden werden, der gesuchte Mann sei vermutlich gefährlich, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Im Zusammenhang mit dem Ereignis sperrte die Polizei auch die Hauptstrasse zwischen Tavannes und Recconvilier.
Weitere Angaben konnte die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorerst nicht machen. Sie sei mit einem entsprechend grossen Dispositiv vor Ort, so ein Sprecher.