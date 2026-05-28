Am Winterthurer Bahnhof hat ein Mann am Donnerstag drei Personen mit einer Stichwaffe angegriffen.

Die Kantonspolizei hat den mutmasslichen Täter inzwischen festgenommen.

Es handelt sich um einen 31-jährigen Schweizer.

Kurz vor halb neun hat ein Mann am Bahnhof Winterthur drei Personen mit einer Stichwaffe verletzt. Der mutmassliche Täter – ein 31-jähriger Schweizer – rannte daraufhin davon. Die Kantonspolizei konnte ihn später verhaften, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Legende: Der Bahnhof Winterthur wurde nach der Tat grossräumig abgesperrt. SRF

Laut Mitteilung handelt es sich bei den drei verletzten Personen um Schweizer im Alter von 28, 43 und 52 Jahren. Alle drei mussten ins Spital gebracht werden. Eine Person ist laut Roger Bonetti, Sprecher der Kantonspolizei Zürich, schwer verletzt, zwei mittelschwer.

Passanten alarmierten offenbar die Polizei. Wie mehrere Augenzeugen gegenüber «Blick» berichten, rief der Mann «Allahu Akbar». Das Bahnhofsareal war am Morgen abgesperrt – gegen Mittag sind die Absperrungen entfernt worden.

Eindrücke vom Grosseinsatz der Polizei

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Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Stadtpolizei Winterthur, die Transportpolizei der SBB, der Rettungsdienst des Kantonsspitals Winterthur sowie Schutz & Rettung Zürich im Einsatz. Die Kantonspolizei Zürich hat weitere Informationen in Aussicht gestellt.