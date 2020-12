«Seide ist ein wahnsinniges Material», sagt Alexis Schwarzenbach. Der Historiker untersucht mit seinem Team der Hochschule Luzern die Geschichte der Zürcher Seidenindustrie.

Die Forschung im Überblick Textbox aufklappen Textbox zuklappen 2012 haben mehrere Institutionen das Projekt ins Leben gerufen, das die Geschichte der Zürcher Seidenindustrie aufarbeitet. Es lässt sich in folgende Schritte unterteilen: Erstmals ging es darum, Archive von Zürcher Seidenfirmen zu sichern. Dabei galt das Prinzip: Papier ins Archiv, Stoff ins Museum. Ins Staatsarchiv Zürich kamen Fotografien, Protokolle und weitere Papierquellen aus den Archiven. Textiles wurde im Landesmuseum Zürich gelagert. Die Bestände aus Privatbesitz sind heute Interessierten öffentlich zugänglich.

In einem zweiten Schritt arbeitete das Forschungsteam der Universität Luzern das Material auf. Die Untersuchungen sind nächstens abgeschlossen. Die wichtigsten Erkenntnisse werden innert zwei Jahren in einem Buch veröffentlicht. Den grössten Teil des Projektes finanziert der Zürcher Lotteriefonds. Einen Drittel übernimmt die Zürcherische Seidenindustrie-Gesellschaft.

In der Forschung gilt es etwa zu klären, wie Zürich zu einem der führenden Zentren der europäischen Seidenindustrie aufstieg – um 1900 wurden im Kanton Zürich jährlich zig Millionen Meter von Seidenstoff produziert. Aber auch auf eine Epidemie und miserable Arbeitsbedingungen ist das Forschungsteam der Hochschule Luzern gestossen. Doch beginnen wir von vorne.

Legende: Illustrationen aus Gouache dienten früher als Vorlage für den Webstuhl (um 1929). © Schweizerisches Nationalmuseum

Im 19. Jahrhundert war das Seidengewerbe der bedeutendste Industriezweig im Kanton Zürich und einer der wichtigsten in der ganzen Schweiz. Anfänglich woben Bäuerinnen und Bauern die Seidenstoffe noch in ihren Stuben.

«Es braucht so viel Fertigkeit, einen solchen Stoff zu weben», sagt Forscher Alexis Schwarzenbach. «Ich habe eine grosse Bewunderung für die zehntausenden Leute, welche dies im Kanton oftmals über Generationen hinweg gemacht haben».

Bild 1 / 2 Legende: Viele Frauen webten zuhause: Die Fotografie zeigt eine Seidenweberin aus dem Toggenburg (1890 – 1910). © Schweizerisches Sozialarchiv, F 5099-Gb-004 Bild 2 / 2 Legende: Heimarbeit auch im Kanton Schwyz: Diese Fotografie entstand ebenfalls im 19. Jahrhundert. © Schweizerisches Sozialarchiv, F 5099-Gb-031

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden mit der Industrialisierung zahlreiche Seidenfabriken. Gleichzeitig sei der Bedarf nach Rohseide gestiegen, so Schwarzenbach: «Immer mehr Menschen hatten Geld übrig und wollten sich luxuriöse Kleidung leisten». Sprich: ein Seidenkleid.

Um 1850 brach jedoch eine Epidemie unter den Seidenraupen aus. «Die Produktion von Rohseide brach zusammen». Seide aus Frankreich oder Italien zu importieren, war nicht mehr möglich. Neue Ideen waren gefragt.

Bild 1 / 3 Legende: Handel mit Stoff: Eine Illustration zeigt das Seidenkaufhaus Grieder kurz vor 1900. © Baugeschichtliches Archiv Zürich Bild 2 / 3 Legende: Seidenwebereien und Seidenfärbereien wie diese von Bodmer kamen in Zürich im 19. Jahrhundert auf. © Baugeschichtliches Archiv Zürich Bild 3 / 3 Legende: Die Seidenzwirnerei Krebser wurde 1867 in Zürich gegründet. © Baugeschichtliches Archiv Zürich

In dieser Zeit stieg Japan zum wichtigsten Produzenten von Rohseide auf. Wegen der Seidenknappheit blickten Händler wie die beiden Zürcher Hermann Sieber und Caspar Brennwald erstmals nach Asien. «Mit ihren Netzwerken reisten sie abenteuerlich nach Japan, wo es noch fast keine europäischen Unternehmer gab und sie Rohseide kauften». Dies sei die faszinierendste Entdeckung der Forschung.

Furchtbares Elend in Japan

Wie das Team um Alexis Schwarzenbach aus Berichten erfuhr, herrschten jedoch miserable Arbeitsbedingungen in den Seidenspinnereien. Zwölf- oder dreizehnjährige Mädchen mussten arbeiten; wurden von ihren Eltern verkauft.

Bild 1 / 5 Legende: Zürcher bezogen Seide aus Japan. Doch die Zustände in japanischen Seidenfabriken waren teilweise beelendend. © Ortsmuseum Sust Horgen Bild 2 / 5 Legende: Eine Illustration zeigt, wie Japanerinnen und Japaner Seidenraupen züchteten. © Ortsmuseum Sust Horgen Bild 3 / 5 Legende: Die Schweiz importierte ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts solche Rohseide aus Japan. © Ortsmuseum Sust Horgen Bild 4 / 5 Legende: Die Bilder stammen aus einer Zeit zwischen 1878 und 1938. © Ortsmuseum Sust Horgen Bild 5 / 5 Legende: Eine japanische Handelsmarke für Seide, Illustration von 1879 © Ortsmuseum Sust Horgen

«In der Nacht wurden die Mädchen eingesperrt und von männlichem Aufsichtspersonal misshandelt», sagt Schwarzenbach. «Die Seide der vielen wahnsinnig schönen Stoffe ging durch Hände, die nichts von dieser Schönheit hatten – sondern ein furchtbares Leben und schreckliche Arbeitsbedingungen».

In der Nacht wurden die Mädchen eingesperrt.

Solche Stoffe sind heute in der Textilsammlung des Zürcher Landesmuseum gelagert. Denn im Rahmen des Forschungsprojektes wurden Firmen-Archive gesichert. Papiere wie Fotografien oder Protokolle aus den Archiven finden sich im Staatsarchiv des Kantons Zürichs. Wer will, erhält Einblick: «Für Privatpersonen, die sich interessieren, sind diese Sachen nun sehr gut zugänglich», so Schwarzenbach.

Bild 1 / 5 Legende: Im Landesmuseum Zürich lagern Stoffe und Skizzen wie diese Zeichnung aus dem Jahr 1921. © Schweizerisches Nationalmuseum Bild 2 / 5 Legende: Wer in solchen Musterbüchern blättern will, muss feine Handschuhe anziehen. © Schweizerisches Nationalmuseum Bild 3 / 5 Legende: Über 4000 Objekte gibt es im Studienzentrum Textil. © Schweizerisches Nationalmuseum Bild 4 / 5 Legende: Dieses Seidengewebe wurde 1900 an der Weltausstellung in Paris präsentiert. © Schweizerisches Nationalmuseum Bild 5 / 5 Legende: Fast sechzig Jahre später wurde dieses Kleidungsstück entwickelt. © Schweizerisches Nationalmuseum

So bleibt die einstige Blütezeit für die Öffentlichkeit sichtbar. In der Stadt Zürich erinnern heute zwar noch Strassen wie die «Seidengasse» oder das «Hotel Seidenhof» an die seidene Vergangenheit. Die letzten beiden Seidenfabriken des Kantons mussten allerdings 2012 schliessen, viele Fabriken wurden inzwischen abgerissen.