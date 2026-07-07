- Wegen Trockenheit und Hitze leiden Fische im Thurgau unter tiefen Pegelständen und hohen Wassertemperaturen.
- Das Tessin zeigt sich angesichts des tiefen Wasserstandes des Lago Maggiore zurückhaltend bei der Freigabe von Wasser ins Piemont.
- Wasser in Gebäuden, umstürzende Bäume – die Feuerwehr musste im Kanton Zürich mehrere Hundert Anrufe entgegennehmen. Auch in Bern gingen mehrere Meldungen bei der Kantonspolizei ein.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- Newsticker zur Hitze und Trockenheit beendet
- Keine Güterschiffe auf der Oberelbe bis September
- Fische im Thurgau können sich in Kaltwasserrefugien zurückziehen
- Grösster Waldbrand des Jahres in Spanien – Hunderte evakuiert
- Tiefster Wasserstand des Lago Bianco GR seit 2005
- Chur erlässt Feuerwerksverbot
- Frühe Hitzewelle in Europa führte zu 10'000 zusätzlichen Toten
- Tessin zögerlich mit Freigabe von Wasser aus Lago Maggiore
- Waldbrand im Nordosten Spaniens hat «hohes Ausbreitungsrisiko»
- Basel-Stadt: Absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldnähe
Quellen: Agenturen, SRF