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Hitzewelle im Ticker Blaualgen können Hunde schwer vergiften

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Themen in diesem Newsticker

  • Hitze und Trockenheit setzen auch Wildtieren zu
  • Vorsicht vor Blaualgen in Seen und Weihern
  • Soll es bei extremer Hitze hitzefrei geben?
  • Höhere Transportkosten wegen tiefem Wasserpegel im Rhein
  • Seebad Romanshorn TG nach Schäden geschlossen
  • Unwetter hinterlassen Schäden in der Westschweiz
  • Teils heftige Gewitter für Nachmittag erwartet
  • Hitze erhöht Gefahr von Astabbrüchen in Bern
  • Frankreich: 16'500 Klimaanlagen werden an Spitäler geliefert
  • Höchste gemessene Temperatur: Aare bei fast 25 Grad

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 14.7.2026, 12:45 Uhr

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