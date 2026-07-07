- Durch das warme Wetter breiten sich Blaualgen in Seen und Weihern aus. Einige davon können für Hunde giftig sein.
- In Bern hat die Aare am Dienstagnachmittag einen neuen Temperatur-Höchstwert erreicht.
- Der Kanton Freiburg warnt Badegäste aufgrund der tiefen Wasserstände vor schlechterer Wasserqualität in Seen und Flüssen. Wie warm die Schweizer Seen aktuell sind, lesen Sie hier.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- Hitze und Trockenheit setzen auch Wildtieren zu
- Vorsicht vor Blaualgen in Seen und Weihern
- Soll es bei extremer Hitze hitzefrei geben?
- Höhere Transportkosten wegen tiefem Wasserpegel im Rhein
- Seebad Romanshorn TG nach Schäden geschlossen
- Unwetter hinterlassen Schäden in der Westschweiz
- Teils heftige Gewitter für Nachmittag erwartet
- Hitze erhöht Gefahr von Astabbrüchen in Bern
- Frankreich: 16'500 Klimaanlagen werden an Spitäler geliefert
- Höchste gemessene Temperatur: Aare bei fast 25 Grad
Quellen: Agenturen, SRF