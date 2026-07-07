- In den Kantonen Glarus und Uri gilt ab heute sowie im Kanton St. Gallen und in der Stadt Zürich ab morgen ein generelles Verbot von Feuer und Feuerwerkskörpern. Auch Grillieren mit Holz, Kohle oder Holzkohle ist verboten.
- Durch das warme Wetter breiten sich Blaualgen in Seen und Weihern aus. Einige davon können für Hunde giftig sein.
- In Bern hat die Aare am Dienstagnachmittag einen neuen Temperatur-Höchstwert erreicht.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- «Donnschtigs-Jass» wegen Gewitter evakuiert
- Glarus mit absolutem Feuerverbot
- St. Gallen und Uri erlassen Feuer- und Feuerwerksverbote
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- Stadt Zürich: Grillieren mit Holzkohlegrills ab morgen verboten
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Quellen: Agenturen, SRF