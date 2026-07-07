«Donnschtigs-Jass» wegen Gewitter evakuiert

Glarus mit absolutem Feuerverbot

St. Gallen und Uri erlassen Feuer- und Feuerwerksverbote

Hotelschiff bleibt auf Rhein in Nordrhein-Westfalen stecken

Stadt Zürich: Grillieren mit Holzkohlegrills ab morgen verboten

Löschhelikopter bekämpft Waldbrand in Innerthal

Hitze und Trockenheit setzen auch Wildtieren zu

Vorsicht vor Blaualgen in Seen und Weihern

Soll es bei extremer Hitze hitzefrei geben?