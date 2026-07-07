Fische im Thurgau können sich in Kaltwasserrefugien zurückziehen

Grösster Waldbrand des Jahres in Spanien – Hunderte evakuiert

Tiefster Wasserstand des Lago Bianco GR seit 2005

Chur erlässt Feuerwerksverbot

Frühe Hitzewelle in Europa führte zu 10'000 zusätzlichen Toten

Tessin zögerlich mit Freigabe von Wasser aus Lago Maggiore

Waldbrand im Nordosten Spaniens hat «hohes Ausbreitungsrisiko»

Basel-Stadt: Absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldnähe

Dutzende Meldungen bei der Berner Polizei wegen Gewitter