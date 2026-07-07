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Hitzewelle im Ticker Fische in Ostschweizer Gewässern leiden unter hohen Temperaturen

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Themen in diesem Newsticker

  • Fische im Thurgau können sich in Kaltwasserrefugien zurückziehen
  • Grösster Waldbrand des Jahres in Spanien – Hunderte evakuiert
  • Tiefster Wasserstand des Lago Bianco GR seit 2005
  • Chur erlässt Feuerwerksverbot
  • Frühe Hitzewelle in Europa führte zu 10'000 zusätzlichen Toten
  • Tessin zögerlich mit Freigabe von Wasser aus Lago Maggiore
  • Waldbrand im Nordosten Spaniens hat «hohes Ausbreitungsrisiko»
  • Basel-Stadt: Absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldnähe
  • Dutzende Meldungen bei der Berner Polizei wegen Gewitter
  • Kanton Schwyz schränkt Wasserentnahme aus Gewässern ein

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 14.7.2026, 12:45 Uhr

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