- Frankreich reagiert auf die nächste Hitzewelle: In den Départements mit der höchsten Hitzewarnstufe tritt erstmals ein Notfallplan in Kraft.
- Die Hitzewelle hat auch Spanien fest im Griff: In Andalusien fordert ein Waldbrand mehrere Tote.
- Der Bund hat für die Westschweiz und das Wallis eine Hitzewarnung der zweithöchsten Gefahrenstufe 3 ausgegeben. Ab Freitagmittag gilt die Warnung auch für die Nordwestschweiz zwischen Basel, Solothurn, Zürich und Schaffhausen.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- Rauchentwicklung nach Waldbrand in Ornavasso, Italien
- Frankreich aktiviert erstmals Hitzenotfallplan für rote Warnstufe
- Waldbrand in Andalusien fordert mehrere Tote
- Igel leiden unter der Hitze
- Mehr als 5000 Hitzetote in Deutschland seit Mitte Juni
- Mehrere Kantone verhängen Feuerverbote in Wäldern und Waldrändern
- Frankreich: Lieferdienste unterbrechen wegen Hitze ihren Betrieb
- Juni war in Westeuropa so heiss wie noch nie
- Kanton Bern warnt vor neuer Hitzewelle
- Solothurn schränkt Wasserentnahme aus Gewässern ein
Quellen: Agenturen, SRF