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Hitzewelle im Ticker Gewitter fegt über den Kanton Zürich hinweg: 550 Notrufe

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Themen in diesem Newsticker

  • Winterthur beschliesst trotz Regen totales Feuerverbot
  • Gewitter bringen Hagel, Starkregen und Sturmböen
  • Zürich: Rund 550 Feuerwehrnotrufe nach Unwetter
  • Hausdach in Illnau-Effretikon abgerissen
  • Schäden nach Unwetter in Frauenfeld
  • Hagel, Regen und starke Gewitter
  • Hotelschiff nach Fahrt auf Sandbank wieder frei
  • Hitze lässt Algenteppich in der Thur entstehen
  • «Donnschtigs-Jass» wegen Gewitter evakuiert
  • Glarus mit absolutem Feuerverbot

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 14.7.2026, 12:45 Uhr

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