- Wasser in Gebäuden, umstürzende Bäume – die Feuerwehr musste im Kanton Zürich mehrere Hundert Anrufe entgegennehmen.
- Starke Gewitter, Hagel, Sturmböen und Starkregen haben sich am späteren Nachmittag und Abend lokal über der Schweiz entladen.
- In den Kantonen Glarus und Uri gilt ab heute sowie im Kanton St. Gallen und in der Stadt Zürich ab morgen ein generelles Verbot von Feuer und Feuerwerkskörpern. Auch Grillieren mit Holz, Kohle oder Holzkohle ist verboten.
- Durch das warme Wetter breiten sich Blaualgen in Seen und Weihern aus. Einige davon können für Hunde giftig sein.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- Winterthur beschliesst trotz Regen totales Feuerverbot
- Gewitter bringen Hagel, Starkregen und Sturmböen
- Zürich: Rund 550 Feuerwehrnotrufe nach Unwetter
- Hausdach in Illnau-Effretikon abgerissen
- Schäden nach Unwetter in Frauenfeld
- Hagel, Regen und starke Gewitter
- Hotelschiff nach Fahrt auf Sandbank wieder frei
- Hitze lässt Algenteppich in der Thur entstehen
- «Donnschtigs-Jass» wegen Gewitter evakuiert
- Glarus mit absolutem Feuerverbot
Quellen: Agenturen, SRF