- Wasser in Gebäuden, umstürzende Bäume – die Feuerwehr musste im Kanton Zürich mehrere Hundert Anrufe entgegennehmen. Auch in Bern gingen mehrere Meldungen bei der Kantonspolizei ein.
- Starke Gewitter, Hagel, Sturmböen und Starkregen haben sich am späteren Nachmittag und Abend lokal über der Schweiz entladen.
- In den Kantonen Glarus und Uri gilt ab heute sowie im Kanton St. Gallen und in der Stadt Zürich ab morgen ein generelles Verbot von Feuer und Feuerwerkskörpern. Auch Grillieren mit Holz, Kohle oder Holzkohle ist verboten.
- Durch das warme Wetter breiten sich Blaualgen in Seen und Weihern aus. Einige davon können für Hunde giftig sein.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- Beide Basel: Absolutes Feuerverbot im Wald und Waldesnähe
- Dutzende Meldungen bei der Berner Polizei wegen Gewitter
- Kanton Schwyz schränkt Wasserentnahme aus Gewässern ein
- Winterthur beschliesst trotz Regen totales Feuerverbot
- Gewitter bringen Hagel, Starkregen und Sturmböen
- Zürich: Rund 550 Feuerwehrnotrufe nach Unwetter
- Hausdach in Illnau-Effretikon abgerissen
- Schäden nach Unwetter in Frauenfeld
- Hagel, Regen und starke Gewitter
- Hotelschiff nach Fahrt auf Sandbank wieder frei
Quellen: Agenturen, SRF