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Hitzewelle im Ticker Gewitter fegt über die Schweiz hinweg: Mehrere Hundert Notrufe

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Themen in diesem Newsticker

  • Beide Basel: Absolutes Feuerverbot im Wald und Waldesnähe
  • Dutzende Meldungen bei der Berner Polizei wegen Gewitter
  • Kanton Schwyz schränkt Wasserentnahme aus Gewässern ein
  • Winterthur beschliesst trotz Regen totales Feuerverbot
  • Gewitter bringen Hagel, Starkregen und Sturmböen
  • Zürich: Rund 550 Feuerwehrnotrufe nach Unwetter
  • Hausdach in Illnau-Effretikon abgerissen
  • Schäden nach Unwetter in Frauenfeld
  • Hagel, Regen und starke Gewitter
  • Hotelschiff nach Fahrt auf Sandbank wieder frei

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 14.7.2026, 12:45 Uhr

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