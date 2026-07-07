 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Hitzewelle im Ticker Hitzewelle dauert bis mindestens Donnerstag an

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Fünf Bäche wegen Trockenheit im Baselland abgefischt
  • «Bräteln» ist in der ganzen Zentralschweiz verboten
  • Bund weitet Hitzewarnung aus
  • Oberwallis: Fenster geschlossen halten wegen Waldbrand in Italien
  • Frankreich aktiviert erstmals Hitzenotfallplan für rote Warnstufe
  • Waldbrand in Andalusien fordert mehrere Tote
  • Igel leiden unter der Hitze
  • Mehr als 5000 Hitzetote in Deutschland seit Mitte Juni
  • Mehrere Kantone verhängen Feuerverbote in Wäldern und Waldrändern
  • Frankreich: Lieferdienste unterbrechen wegen Hitze ihren Betrieb

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 7.7.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)