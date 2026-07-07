- Der Bund weitet die Hitzewarnung bis mindestens Donnerstag aus. Sie gilt ab Montag für weite Teile der nördlichen Schweiz sowie für das Tessin und das Wallis.
- Frankreich reagiert auf die nächste Hitzewelle: In den Départements mit der höchsten Hitzewarnstufe tritt erstmals ein Notfallplan in Kraft.
- Die Hitzewelle hat auch Spanien fest im Griff: In Andalusien fordert ein Waldbrand mehrere Tote.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- Fünf Bäche wegen Trockenheit im Baselland abgefischt
- «Bräteln» ist in der ganzen Zentralschweiz verboten
- Bund weitet Hitzewarnung aus
- Oberwallis: Fenster geschlossen halten wegen Waldbrand in Italien
- Frankreich aktiviert erstmals Hitzenotfallplan für rote Warnstufe
- Waldbrand in Andalusien fordert mehrere Tote
- Igel leiden unter der Hitze
- Mehr als 5000 Hitzetote in Deutschland seit Mitte Juni
- Mehrere Kantone verhängen Feuerverbote in Wäldern und Waldrändern
- Frankreich: Lieferdienste unterbrechen wegen Hitze ihren Betrieb
Quellen: Agenturen, SRF