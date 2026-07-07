Fünf Bäche wegen Trockenheit im Baselland abgefischt

«Bräteln» ist in der ganzen Zentralschweiz verboten

Bund weitet Hitzewarnung aus

Oberwallis: Fenster geschlossen halten wegen Waldbrand in Italien

Frankreich aktiviert erstmals Hitzenotfallplan für rote Warnstufe

Waldbrand in Andalusien fordert mehrere Tote

Igel leiden unter der Hitze

Mehr als 5000 Hitzetote in Deutschland seit Mitte Juni

Mehrere Kantone verhängen Feuerverbote in Wäldern und Waldrändern