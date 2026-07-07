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Hitzewelle im Ticker Sturmböen, Blitze, Hagel und Starkregen über der Schweiz

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Themen in diesem Newsticker

  • Hausdach in Illnau-Effretikon abgerissen
  • Schäden nach Unwetter in Frauenfeld
  • Hagel, Regen und starke Gewitter
  • Hotelschiff nach Fahrt auf Sandbank wieder frei
  • Hitze lässt Algenteppich in der Thur entstehen
  • «Donnschtigs-Jass» wegen Gewitter evakuiert
  • Glarus mit absolutem Feuerverbot
  • St. Gallen und Uri erlassen Feuer- und Feuerwerksverbote
  • Hotelschiff bleibt auf Rhein in Nordrhein-Westfalen stecken
  • Stadt Zürich: Grillieren mit Holzkohlegrills ab morgen verboten

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 14.7.2026, 12:45 Uhr

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