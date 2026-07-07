- Das Tessin zeigt sich, angesichts des tiefen Wasserstandes des Lago Maggiore, zurückhaltend bei der Freigabe von Wasser ins Piemont.
- Wasser in Gebäuden, umstürzende Bäume – die Feuerwehr musste im Kanton Zürich mehrere Hundert Anrufe entgegennehmen. Auch in Bern gingen mehrere Meldungen bei der Kantonspolizei ein.
- Starke Gewitter, Hagel, Sturmböen und Starkregen haben sich am späteren Donnerstagnachmittag bis in den Abend lokal über der Schweiz entladen.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- Frühe Hitzewelle in Europa führte zu 10'000 zusätzlichen Toten
- Tessin zögerlich mit Freigabe von Wasser aus Lago Maggiore
- Waldbrand im Nordosten Spaniens hat «hohes Ausbreitungsrisiko»
- Basel-Stadt: Absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldnähe
- Dutzende Meldungen bei der Berner Polizei wegen Gewitter
- Kanton Schwyz schränkt Wasserentnahme aus Gewässern ein
- Winterthur beschliesst trotz Regen totales Feuerverbot
- Gewitter bringen Hagel, Starkregen und Sturmböen
- Zürich: Rund 550 Feuerwehrnotrufe nach Unwetter
- Hausdach in Illnau-Effretikon abgerissen
Quellen: Agenturen, SRF