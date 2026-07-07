Frühe Hitzewelle in Europa führte zu 10'000 zusätzlichen Toten

Tessin zögerlich mit Freigabe von Wasser aus Lago Maggiore

Waldbrand im Nordosten Spaniens hat «hohes Ausbreitungsrisiko»

Basel-Stadt: Absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldnähe

Dutzende Meldungen bei der Berner Polizei wegen Gewitter

Kanton Schwyz schränkt Wasserentnahme aus Gewässern ein

Winterthur beschliesst trotz Regen totales Feuerverbot

Gewitter bringen Hagel, Starkregen und Sturmböen

Zürich: Rund 550 Feuerwehrnotrufe nach Unwetter