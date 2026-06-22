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Hitzewelle und Trockenheit WHO meldet 1300 Hitzetote +++ Temperatur-Rekord in Deutschland

Autor: 

22.06.2026, 18:02

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Themen in diesem Newsticker

  • In der Schweiz erneut über 37 Grad heiss
  • Schon wieder neue Temperaturrekorde in Deutschland und Tschechien
  • WHO: Über 1300 Hitzetote seit 21. Juni in Europa
  • Kommt diese Hitzewelle an jene von 2003 heran?
  • Schwitzen beim Warten auf den Papst
  • Hitzewelle: Norden kühlt leicht ab, Süden schwitzt weiter
  • Etwa 1000 zusätzliche Todesfälle durch Hitzewelle in Frankreich
  • Gratis-Sonnencreme in mehreren Schweizer Badis
  • Mann von Aare mitgerissen
  • Wegen Abwasser – Zürcher Polizei rät von Schwimmen in Limmat ab

Quellen: Agenturen, SRF

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