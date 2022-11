Im Keller der alten Fabrik lagerten unter anderem folgende, hochgradig giftigen Stoffe:

Kaliumcyanid, besser bekannt als Zyankali ist das Kaliumsalz der Blausäure. Es ist für Menschen und Tiere schon in kleinsten Dosen tödlich, sogar bei blossem Hautkontakt, ausserdem verursacht er neurologische Schäden. Der Stoff ist bei Zimmertemperatur kristallin und sehr gut wasserlöslich, was bei unkontrolliertem Austritt zu für Wasserlebewesen tödlicher Verschmutzung führen kann. In der chemischen Industrie findet das Salz vor allem Anwendung bei der Goldgewinnung und in galvanischen Bädern.

Natriumcyanid bezeichnet das Natriumsalz der Blausäure. Auch dieser Stoff ist bei Zimmertemperatur ein kristallines Pulver. Vermischt mit Säuren zersetzt es sich zum extrem giftigen Gas Blausäure (Cyanwasserstoff). Dieses Gas ist brennbar, sehr flüchtig und wasserlöslich. Es wurde unter anderem von den Nazis für die Massenmorde an den Juden in Konzentrationslagern verwendet.

Das äusserst giftige Gas Phosgen wurde ebenfalls schon als tödlicher Kampfstoff in Kriegen eingesetzt. Wissenschaftlich korrekt handelt es sich um Kohlenoxiddichlorid oder Carbonylchlorid. Das Gas zersetzt sich nach Einatmung in der Lunge zu Salzsäure. Wegen seiner hohen Toxizität wird Phosgen gemäss Wikipedia in der Industrie nur in hermetisch geschlossenen Kreisläufen verwendet.

Chlor: Das chemische Element kommt in der Natur nur in gebundener Form vor, zum Beispiel in Kochsalz (Natriumchlorid). In seiner reinen Form als Chemikalie ist Chlor gasförmig und hochgiftig und wurde auch schon als chemischer Kampfstoff eingesetzt. Zudem ist Chlor extrem reaktiv, das heisst, es geht mit nahezu allen anderen Stoffen chemische Verbindungen ein, was seine Gefährlichkeit ausmacht. Chlor gehört zu den wichtigsten Grundchemikalien der Industrie, die jährlich mehrere Millionen Tonnen des Gases produziert.