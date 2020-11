Nach zehn Jahren sind die Arbeiten am Solothurner Hochwasserschutz der Emme abgeschlossen – ein «Jahrhundertprojekt».

Fast zehn Jahre lang wurde an der Emme im Kanton Solothurn gebaut. 95 Millionen Franken wurden investiert, damit der Fluss nicht mehr über die Ufer treten kann. 2005 und 2007 sorgten Hochwasser für Überschwemmungen in den umliegenden Dörfern, das war der Auslöser für das Schutzprojekt. Es wurden neue Dämme errichtet und der Fluss verbreitert. Im November 2020 wurden die letzten Arbeiten abgeschlossen.

Bild 1 / 9 Legende: September 2019: Zustand vor Beginn der Arbeiten an der Emme bei Derendingen. Der Fluss hat links und rechts wenig Platz, wenn viel Wasser fliesst. ZVG/Kanton Solothurn Bild 2 / 9 Legende: September 2019: Erste Arbeiten mit schwerem Gerät. Die Rodung beginnt. ZVG/Kanton Solothurn Bild 3 / 9 Legende: September 2019: Auf der einen Seite des Flusses wurde ein Streifen des Waldes abgeholzt. ZVG/Kanton Solothurn Bild 4 / 9 Legende: November 2019: Beidseits der Emme wurden Bäume gerodet. Die Verbreiterung des Flussbetts ist im Gang. ZVG/Kanton Solothurn Bild 5 / 9 Legende: Juni 2020: Ein erster Test: Die Emme führt viel Wasser. Der Fluss ist breiter, die Wassermassen haben mehr Platz. ZVG/Kanton Solothurn Bild 6 / 9 Legende: Mai 2020: Erdreich auf beiden Flussseiten wurde abgetragen. Material zur Ufersicherung liegt bereits im Wasser. Lange Zeit zeigte sich die Emme im Kanton Solothurn als solche «Mondlanschaft». ZVG/Kanton Solothurn Bild 7 / 9 Legende: August 2020: Der Fluss lädt zum Plantschen ein, im breiteren Bett lässt sich gut picknicken. Auf dem Uferweg sind wieder viele Spaziergängerinnen und Velofahrer unterwegs. ZVG/Kanton Solothurn Bild 8 / 9 Legende: Oktober 2020: Die letzten Arbeiten am Ufer. Im Wasser gut erkennbar die Fischrampen. ZVG/Kanton Solothurn Bild 9 / 9 Legende: November 2020: Die Arbeiten an der Emme bei Derendingen und somit das gesamte Hochwasserschutz-Projekt sind abgeschlossen. ZVG/Kanton Solothurn

Am offensichtlichsten sind die Massnahmen an der Emme bei Derendingen. Das Flussbett wurde von 25 auf bis zu 100 Meter verbreitert. Damit ist die Region vor einem Hochwasser geschützt, wie es sich statistisch alle 100 Jahr ereignet, sagt Projektleiter Roger Dürrenmatt. Bis zu 1000 Kubikmeter Wasser in der Minute sollen abfliessen können.

Legende: Roger Dürrenmatt vom Amt für Umwelt begleitete das Projekt für den Kanton Solothurn. Mit dem neuen Hochwasserschutz wurden auch Orte extra für Ausflügler geschaffen. Im Gegenzug sollen sie andere Gebiete für den Naturschutz nicht betreten. SRF/Marco Jaggi

Der Grossteil der Emme verläuft durch den Kanton Bern. Vom Quellgebiet zwischen Hohgant und Augstmatthorn bis zur Mündung in die Aare beim «Emmespitz» in Zuchwil misst der Fluss über 80 Kilometer. Nur knapp sieben Kilometer davon liegen im Kanton Solothurn.

Der normalerweise friedliche Fluss kann nach starken Regenfällen innerhalb kurzer Zeit zu einem reissenden Strom anschwellen. 2014 etwa, beim «Jahrhundertunwetter» mit grossen Schäden im Emmental. Dort regnete es heftig, an der Emme im Kanton Solothurn schien die Sonne, die Leute waren im Fluss am Baden. Die Polizei räumte das Flussbett, zu Schaden kam niemand. Die Emme trat im Kanton Solothurn auch nicht über das Ufer.

Bild 1 / 4 Legende: Wehr bei Biberist mit sehr wenig Wasser im Jahr 2015. Die Massnahmen gegen Hochwasser sind sichtbar. SRF/Marco Jaggi Bild 2 / 4 Legende: Die gleiche Stelle in Biberist beim Hochwasser im Sommer 2014. Innerhalb weniger Stunden verwandelte sich der ruhige Fluss eine braune, reissende Brühe. SRF/Marco Jaggi Bild 3 / 4 Legende: Nach einem starken Unwetter im Emmental schwoll der Fluss an und wälzte sich in Richtung Aare. Die Polizei musste das Flussbett räumen, wo Badegäste an der Sonne lagen. SRF/Marco Jaggi Bild 4 / 4 Legende: Zwischen Biberist und Gerlafingen war ein teil des neuen Hochwasserschutzes 2014 bereits umgesetzt. Der Fluss konnte die Wassermassen bewältigen. SRF/Marco Jaggi

Die Bauarbeiten starteten im August 2010. Im Zuge des neuen Hochwasserschutzes sanierte der Kanton Solothurn auch drei ehemalige Abfalldeponien an der Emme. Dort kann nun das Wasser durchfliessen. Wo dies möglich war, wurde dem im 19. Jahrhundert kanalisierten Fluss wieder mehr Platz gegeben. Auenwälder wie vor der Korrektur gibt es heute zwar nicht mehr. An einigen Stellen soll die Natur aber wieder wirken können. Vögel sollen im Kies brüten und die Menschen sie nicht stören. Der Kanton will die Ströme der Ausflügler aktiv lenken – etwa mit Grillplätzen oder Toilettenanlagen im Sommer.

Legende: Mit schwerem Gerät wurde der Flussraum umgestaltet. Es wurden etwa besondere Abschnitte zugunsten der Fische gebaut. ZVG/Kanton Solothurn

Rund zwei Drittel der 95 Millionen Franken Projektkosten finanzierte der Bund. Den Rest bezahlten der Kanton und die Anstössergemeinden. Man habe das Maximum des Möglichen herausgeholt beim Hochwasserschutz wie auch bei der natürlichen Aufwertung, meint Projektleiter Dürrenmatt. Der Lebensraum für Bachforellen oder Äschen wurde verbessert. Es gibt wieder verschiedene Lebensräume und Strömungen. Die Fische können auch Verbauungen überwinden.

Legende: Wo früher eine Abfalldeponie war, kann sich der Fluss nun ausbreiten. Der hier ehemals 25 Meter breiten Emme wurden 100 Meter Platz gegeben. ZVG/Kanton Solothurn

Roger Dürrenmatts Lieblingsstellen bei diesem «Jahrhundertprojekt» sind die beiden Orte, wo sich die Emme auf 100 Meter ausbreiten kann. Jedes Jahr könne der Fluss hier anders aussehen, meint er. Und es könnten Nischen und Plätze für Tiere entstehen, wie es sie seit mehr als 100 Jahren an der Emme nicht mehr gegeben habe.