«Die Situation ist kritisch», sagt Eric Bonvin, Direktor des Spitalzentrums des französischsprachigen Wallis. Erste Covid-Patientinnen und -Patienten hätten bereits in das Spitalzentrum Oberwallis verlegt werden müssen. Es waren zwei Patienten, die nicht beatmet werden müssen.

«Wir schauen nun mit weiteren Spitälern, ob auch sie Patienten von uns aufnehmen können», so Bonvin. Er denkt dabei auch an andere Gesundheitseinrichtungen im Kanton Wallis. So werden beispielsweise private Kliniken umgerüstet, um Covid-Patienten aufnehmen zu können. Zudem gebe es eine Zusammenarbeit zwischen den Spitälern der französischsprachigen Schweiz.

Unterschiedliche Situation im Kanton

Man sei auch daran, mit den deutschsprachigen Kantonen eine Regelung zu finden, ergänzt Hugo Burgener, Direktor des Spitalzentrums Oberwallis im deutschsprachigen Teil des Kantons. Mit 15 Covid-Patienten sei die Situation dort noch relativ ruhig.

Wir brauchen Hilfe von Ausserhalb.

In den Spitälern des französischsprachigen Wallis hingegen liegen derzeit 124 Covid-Patienten. Es habe noch einige freie Plätze, sagt Eric Bonvin. Die Zahl der Hospitalisierungen steige aber so stark an, dass diese in den nächsten Tagen belegt sein werden. «Wir brauchen Hilfe von Ausserhalb.»

Die Spitäler im Unterwallis seien in derselben Situation wie im März, als die erste Welle ihren Höhepunkt erreicht hatte. Nur seien die Massnahmen später erfolgt und es fehle auch an Personal. «Wir haben weniger Ressourcen als im Frühling», sagt Spitaldirektor Bonvin, der nun extern nach zusätzlichem Personal sucht.

Bereits Pensionierte werden angefragt und Studierende der Höheren Fachhochschule für Gesundheit Wallis haben kurzfristig ihren Unterricht ausgesetzt und arbeiten in den Spitälern Sitten und Martinach.

Positiv getestetes Personal im Einsatz

Sollte es wirklich notwendig werden, könnte auch das positiv getestete Pflegepersonal arbeiten. «Wenn ein Bereich dringend auf Personal angewiesen ist, kann man auch auf positiv Getestete zurückgreifen», so Bonvin.

Dies sei aber freiwillig und das Personal dürfe keine Symptome aufweisen. «Das sind sehr seltene Situationen, die aber sowohl für die Patienten wie auch für das Personal sicher sind.»

Bereits der zweite Hilferuf

Bereits letzten Sonntag hatte der Spitaldirektor Eric Bonvin Alarm geschlagen. Der Kanton Wallis verschärfte letzten Mittwoch dann auch seine Massnahmen. «Ja wir wurden gehört», sagt Bonvin. Er hofft nun, dass sein zweiter Alarm vom Bundesrat gehört wird.