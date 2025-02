Kurzeinschätzung von Andy Müller, SRF-Bundeshausredaktor:

«Bildung ist die wichtigste Ressource der Schweiz – in diesem Grundsatz ist man sich auch im Parlament einig. Allerdings hat der Bildungs- und Forschungsbereich oft die schwächere Lobby als beispielsweise die Landwirtschaft. Trotzdem konnten Forschende und die Hochschulen in den vergangenen Jahren allzu starke Kürzungen abwehren. So ist es gut möglich, dass es auch dieses Mal gelingt, starke Kürzungen zu verhindern. Doch das Sparpaket des Bundesrates droht auseinanderzubrechen, wenn grosse Sparposten wie die Bildung und Forschung wegfallen. Dann ist die so genannte ‹Opfer-Symmetrie› nicht mehr gegeben. Auch die einflussreichen Kantone wehren sich gegen mehrere Kürzungen im Entlastungspaket und sind kaum bereit, mehr Bildungskosten zu übernehmen. Es ist gut möglich, dass das Sparpaket des Bundesrates nicht durchs Parlament kommen wird.»