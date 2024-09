Was können Patientinnen und Patienten tun, damit sie für die Medizinkosten nicht mehr bezahlen als das, was sie tatsächlich bezogen haben? Ivo Meili von der Stiftung für Konsumentenschutz sagt: «Wichtig ist, dass man die Rechnung mit den einzelnen Abrechnungspunkten überhaupt zu Gesicht bekommt. Diese Rechnung vergleicht man dann mit der eigenen Erfahrung, wie die Behandlung oder Konsultation abgelaufen ist. Wenn man Unregelmässigkeiten erkennt oder Fragen hat, sollte man bei den behandelnden Ärzten oder bei der Krankenversicherung um Rat fragen. Wenn anschliessend Uneinigkeit herrschen sollte, dann empfehlen wir, dass man sich an eine Patientenorganisation oder auch an unsere Beratung vom Konsumentenschutz wendet, um abzuklären, welche weiteren Schritte möglich sind.»