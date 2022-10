Legende: Keystone/Alessandro Crinari

«Es ist klar, dass jene Massnahmen, die am meisten bringen würden, am schwierigsten umzusetzen sind», sagt Gesundheitsökonom Slembeck. Denn wenn viel gespart werde, verdiene schlussendlich jemand weniger, woran von den Akteuren eigentlich niemand ein Interesse habe. Deshalb brauche es viel Zeit und Geduld bei Reformen im Gesundheitswesen.

Die Machtverteilung im Schweizer Gesundheitssektor sei flach, so Slembeck weiter. Deshalb könne sich niemand durchsetzen und niemand wolle nachgeben. Alle Beteiligten hätten starke Interessenbindungen und würden gut verdienen am heutigen System. Letztlich seien nur die Prämienzahler interessiert an tieferen Kosten, aber sie hätten kaum Fürsprecher in der Politik. Es fehle der Druck auf die Beteiligten, sich endlich zusammenzuraufen.