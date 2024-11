Das Hotlabor am Paul Scherrer Institut ist seit 60 Jahren in Betrieb. Wie nah kommt man an radioaktives Material?

Hotlabor am PSI

Hotlabor heisst das «gefährlichste» Labor der Schweiz. Hier wird seit 60 Jahren radioaktives Material untersucht, darunter Brennstäbe aus Atomkraftwerken. Das radioaktive Material liegt aber nicht auf Tischen, sondern ist aus Sicherheitsgründen hinter dickem Glas und Wänden, in sogenannten heissen Zellen, sicher abgeschirmt. Wie arbeitet man hier drin und was wird geforscht? Ein Einblick.

Legende: Ein Mitarbeiter des Hotlabors vor der Hotzelle. Hier hinter vielen Schichten aus Blei und Glas versteckt sich die eigentlich gefährliche Zelle. Keystone/Michael Buholzer

Das Hotlabor befindet sich beim Paul Scherrer Institut (PSI) in Villigen AG. Angefangen hat alles 1955: An der ersten Atomenergie-Konferenz in Genf tauschten sich über tausend Forschende zwei Wochen lang aus.

Man wollte Atomenergie «friedlich» nutzen können, und am PSI begann man die Forschung aufzugleisen. 1963 war das Hotlabor fertig gebaut, 1964 wurde der Betrieb bewilligt.

Das Hotlabor früher

1 / 5 Legende: Die Anlage wurde in den 60er-Jahren gebaut und seither laufend modernisiert. Das Bild zeigt die Betonstruktur der heissen Zellen während der Bauphase. zvg/Paul Scherrer Institut PSI 2 / 5 Legende: Auf der Rückseite der heissen Zellen sind ihre Dimensionen ersichtlich: Teils 17 Tonnen schwere Bleitüren und 1.5 Meter dicke Betonwände halten die radioaktive Strahlung auf. zvg/Paul Scherrer Institut PSI 3 / 5 Legende: So werden radioaktive Proben aus der Ferne mit Greifarmen bearbeitet. Noch heute läuft das so. zvg/Paul Scherrer Institut PSI 4 / 5 Legende: Damals befand sich auf der Ostseite des heutigen PSI-Campus das Eidgenössische Institut für Reaktorforschung. Der charakteristische Donut der Synchrotron Lichtquelle Schweiz SLS und die Aarebrücke zwischen Würenlingen und Villigen existierten noch nicht. Das Hotlabor ist das L-förmige Gebäude ganz rechts im Bild. zvg/Paul Scherrer Institut PSI 5 / 5 Legende: Hier ist das donutförmige Gebäude schon gebaut. Die Aufnahme stammt von 1999. Keystone

Heute arbeiten um die 35 Forscherinnen und Forscher hinter meterdicken Beton- und Bleiwänden. Nur über Sicherheitsschleusen und mit Schutzanzug ist das Labor betretbar. «Ich finds das sicherste Labor der Schweiz. Aber klar, wir sind das einzige Labor, das verstrahlte Brennstäbe untersucht», sagt Marco Streit, Leiter der Abteilung Hotlabor am PSI

Beton und Blei gegen Strahlung

Die dicken Wände sind nur ein Sekundärschutz. Das eigentlich radioaktive Material wird in sogenannten heissen Zellen hinter weiteren 1.5 Meter dicken Betonwänden bearbeitet.

Das Hotlabor heute

1 / 3 Legende: Das charakteristische, grünschimmernde Licht dahinter kommt nicht etwa von der radioaktiven Strahlung, sondern entsteht einerseits durch die Lichtquelle und andererseits durch die Optik der Gläser. Keystone/Michael Buholzer 2 / 3 Legende: Ein spezielles Labor: Das Hotlabor im PSI in Villigen AG existiert seit 60 Jahren. Keystone/Michael Buholzer 3 / 3 Legende: Blick aus dem Arbeitsraum des Hotlabors am Paul Scherrer Institute PSI in eine Zelle mit Werkzeugen, aufgenommen im September 2024. Keystone/Michael Buholzer

«In diese heissen Zellen werden die teilweise vier Meter langen Brennstäbe über ein Schleusensystem angeliefert, untersucht, zerkleinert und für weitere Analysen in die kleineren bleiabgeschirmten Zellen überführt», sagt Marco Streit vom Hotlabor. In die Hotzellen sieht man nur durch kleine Fenster, die ebenfalls wieder durch dickes Bleiglas abgeschirmt sind.

Brennstäbe analysieren

Das Material wird mit mechanischen Greifarmen bearbeitet. Wegen der hohen Strahlung kann man nicht einfach Roboterarme verwenden, wie es sie in der Medizin gibt. Diese müssten aufwendig und enorm isoliert werden, damit sie der Strahlung standhalten.

Die Forschenden sehen im Labor zum Beispiel, ob das radioaktive Material oder die Hüllrohre, die die Brennstäbe umgeben, während ihres Betriebs im Kernkraftwerk Schaden genommen haben. Gemäss dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI weist ein verschwindend kleiner Teil von Brennstäben in Schweizer Atomkraftwerken Schäden auf.

Fakten zum PSI Villigen Box aufklappen Box zuklappen Das Paul Scherrer Institut PSI befindet sich im Aargauischen Villigen.

Es ist das grösste Forschungsinstitut der Schweiz.

Es entwickelt, baut und betreibt grosse und komplexe Forschungsanlagen und stellt sie der nationalen und internationalen Forschungsgemeinde zur Verfügung.

Forschungsschwerpunkte sind Zukunftstechnologien, Energie und Klima, Health Innovation und Grundlagen der Natur.

Es wird Grundlagenforschung betrieben. Bis Produkte auf den Markt gelangen, dauert es meist noch mehrere Jahre.

Das Jahresbudget beträgt rund 460 Millionen Schweizer Franken.

Das PSI ist Teil des ETH-Bereichs, dem auch die ETH Zürich und die ETH Lausanne angehören sowie die Forschungsinstitute Eawag, Empa und WSL.

Für Menschen ist das Innere dieser Hotzellen lebensgefährlich. Würde man da reingehen, wird der Körper innerlich «gekocht» und wenig später stirbt man. Deshalb braucht es hohe Sicherheitsvorkehrungen.

Braucht es das Labor auch ohne AKW weiterhin?

Das PSI findet, das Schweizer Labor sei nach wie vor nötig. Lüftungsteile seien in die Jahre gekommen und müssten ersetzt werden. «Das Hotlabor mit seinen modernen Analysemethoden und seiner komplexen Infrastruktur bietet in der Schweiz einzigartige Bedingungen, um hoch radioaktive Werkstoffe sicher und ausführlich zu untersuchen», sagen die Verantwortlichen.

Legende: Das Atomkraftwerk Leibstadt im Aargau. Auch hier sind Brennstäbe im Einsatz. Wie lange die Kernkraftwerke der Schweiz noch betrieben werden, ist noch nicht entschieden. Keystone/Alessandro della Bella

Noch aber ist die Zukunft des Labors nicht geklärt. Es kommt darauf an, wie und ob es mit der Schweizer Kerntechnik weitergeht. «Solange die Kernkraftwerke in der Schweiz in Betrieb sind, wird es auch ein Hotlabor geben – dies nur schon aus Sicherheitsgründen», glaub Marco Streit vom PSI. Auch beim Rückbau von AKW oder der Endlagerung von radioaktivem Material könne das Labor helfen, gefährliche Stoffe zu untersuchen.