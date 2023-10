Die meisten Hundehalterinnen und Hundehalter halten sich an das neue Jagdgesetz im Kanton Zürich: Nicht einmal 30 Bussen mussten die grössten Polizeien im Kanton Zürich dieses Jahr aussprechen, weil Hunde im Wald ohne Leine liefen.

Während vier Monaten gilt eine Leinenpflicht

Das neue Jagdgesetz sieht vor, dass Hunde während vier Monaten im Wald oder in der Nähe des Waldes an einer Leine geführt werden müssen. Diese Leinenpflicht soll sicherstellen, dass Wildtiere und ihr Nachwuchs besser geschützt werden.

Konkret geht es um die Zeit vom 1. April bis zum 31. Juli: Diese Frühjahrs- und Sommermonate gelten als Brut- und Setzzeit von Wild. In dieser Zeit ist es für die Tiere besonders wichtig, ungestört sein zu können.

Legende: Nicht nur Rehkitze werden potenziell von frei herumlaufenden Hunden gestört – auch Vögel, die ihre Nester am Boden haben. Keystone / Gaetan Bally

Dieses Jahr war nun das erste Mal, dass das neue, revidierte Zürcher Jagdgesetz in Kraft war. Und die Zahlen der Polizeien zeigen klar: Man hält sich grossmehrheitlich dran.

Bei der Stadtpolizei Zürich wurden 22 Ordnungsbussen à 60 Franken ausgesprochen, bei der Stadtpolizei Winterthur eine Handvoll und von der Kantonspolizei Zürich wurden gerade einmal zwei Personen gebüsst. Bei den drei grössten Zürcher Polizeien insgesamt also weniger als 30 Bussen. Zum Vergleich: Ende 2022 wurden im Kanton Zürich fast 70'000 Hunde als Haustiere gehalten.

Polizei verweist auf gute Information

Ein Grund für die geringe Anzahl Bussen im Kanton Zürich, liegt für die Polizei in der Art und Weise, wie Hundehalterinnen über die neue Leinenpflicht informiert worden sind.

Legende: Für viele Hundehalterinnen und Hundehalter war es schon vor dem Inkrafttreten des neuen Jagdgesetzes klar, den Hund im Wald an die Leine zu nehmen. Keystone / Michael Buholzer

So habe man sämtliche Waldeingänge mit Hinweisschildern versehen, sagt etwa Larissa Ritschard, Mediensprecherin der Stadtpolizei Winterthur. Und bei der Stadtpolizei Zürich habe man zuallererst versucht, die Leute für das neue Gesetz zu sensibilisieren und es ihnen zu erklären sowie die Gründe dafür zu vermitteln.

Ihren eigenen Hund wollen sie ja auch schützen.

«Die meisten Leute haben Verständnis, wenn man ihnen erklärt, dass es darum geht, andere Tiere zu schützen», sagt Pascal Siegenthaler, Sprecher der Stadtpolizei Zürich. Ihren eigenen Hund würden sie ja auch schützen wollen.

Ausserdem sei es für viele Hundehalterinnen und Hundehalter per se nichts Neues, den Hund im Wald an einer Leine zu führen, so Mathias Richter, Obmann im Jagdbezirk Weinland. Auch sie hätten schon vorher auf Aufklärung und Dialog gesetzt. Neu dürften – nebst den Polizeien – auch sie als Wildhüter Bussen aussprechen.

Mehr Rehe am Abend

Was es den Wildtieren bis jetzt tatsächlich gebracht habe, sei schwierig festzuhalten, so der Tenor unter den Wildhütern. Fabian Kern, der oberste Wildhüter in der Stadt Zürich, hat indes registriert, dass es bei gewissen beliebten Plätzen etwas früher am Abend mehr Rehe hatte, die am Fressen waren.

Legende: An Orten, die für Hundespaziergänge beliebt sind, sind Rehe nun offenbar etwas sichtbarer. Keystone / Gaetan Bally (Symbolbild)

Dies könne durchaus daran liegen, dass die Rehe gemerkt hätten, dass eine potenzielle Gefahr durch herumlaufende Hunde gebannt sei. Im ganzen Kanton Zürich wurden in der Vergangenheit bis zu 100 Wildtiere pro Jahr von Hunden gerissen.

Zudem sei im zürcherischen Weinland noch etwas aufgefallen, so Mathias Richter. Aus Kantonen, die bereits eine Leinenpflicht kennen, seien weniger Leute mit ihren Hunden zum Spazieren in den Kanton Zürich gekommen. So kennen etwa die Kantone Aargau, Luzern oder Thurgau dieselbe Leinenpflicht wie Zürich. Schwyz und Glarus haben gar eine allgemeine Leinenpflicht.