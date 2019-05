16:56

Die Medienkonferenz ist beendet

Was für ein Auftritt. Michael Lauber hat zunächst eingeräumt, dass in der Bundesanwaltschaft insbesondere in Bezug auf die Protokollierung und Terminverwaltung nicht alles optimal gelaufen sei.

Doch dann ging er zum Angriff über und attackierte die Aufsichtsbehörde unter Präsident Hanspeter Uster frontal. Er machte sie für ein mangelndes Vertrauensverhältnis in der Zusammenarbeit verantwortlich, um danach eine «heraufbeschworene institutionelle Krise» anzuprangern, einen «Eingriff in die Unabhängigkeit der Bundesanwaltschaft». Dass dies alles aufgrund eines zunächst nicht in der Erinnerung präsenten dritten Treffens mit Gianni Infantino geschehe, sei «absurd.»

Darüber und über die so zustandegekommenen Vorverurteilungen sei er auch persönlich erschüttert, sagte Lauber. Dagegen werde er kämpfen und auch nicht von seiner Kandidatur für eine dritte Amtsperiode im Sommer absehen. «Jetzt erst recht», schloss der Bundesanwalt.

